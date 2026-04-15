В «Балтике» ответили, полетит ли Талалаев на матч с «Краснодаром» после операции

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о возможной поездке главного тренера команды Андрея Талалаева на матч 25-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится 19 апреля.

«На сегодняшний день нет информации, сможет ли полететь Андрей Викторович Талалаев с командой на матч с «Краснодаром». Всё определяет лечащий врач, который ежедневно проводит осмотр. Решение о полёте с командой на выездной матч будет приниматься врачом», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее 53-летний Андрей Талалаев перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте. Кроме этого, специалист отбывает четырёхматчевую дисквалификацию.