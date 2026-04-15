Рожков: папа с сестрёнкой смотрели мой дебютный матч, а мама на улице молилась за меня

Футболист «Рубина» Илья Рожков рассказал о поддержке и переживаниях со стороны семьи. По словам спортсмена, его мать настолько переживала, что не смогла смотреть дебютную игру в составе «Рубина».

«Мама очень сильно переживает. Настолько, что мой дебютный матч за «Рубин» не могла смотреть. Родители в тот день находились на даче, папа с сестрёнкой смотрели игру, а мама стояла на улице и молилась за меня. Она и сейчас очень эмоционально реагирует на все эпизоды», – сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее СМИ связывали Рожкова со «Спартаком», «Динамо» и другими топ-клубами Мир РПЛ. Но дальше слухов дело пока не зашло.