Червиченко: хочу, чтобы чемпионскую гонку выиграл «Краснодар»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко обозначил свои симпатии в чемпионской гонке Мир Российской Премьер-Лиги. Он хотел бы, чтобы золото завоевал «Краснодар». Сейчас «быки» на одно очко опережают «Зенит».

«Я бы хотел, чтобы чемпионскую гонку выиграл «Краснодар». По игре они выглядят поинтереснее. У «Зенита» всё как-то натужно и проблематично. Учитывая, что незадолго до очного матча они проиграли своему стабильному поставщику очков в лице «Оренбурга», они могут пристроиться где угодно в оставшихся матчах. Однако и «Краснодар» может где-то оступиться. Тут будет решать случай», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.