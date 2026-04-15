Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Александр Бубнов рассказал, что ему понравилось в матче «Зенит» — «Краснодар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что ему понравилось в игре 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Прошедшая на стадионе «Газпром Арена» встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

«Что понравилось у «Краснодара», вот сколько они с «Зенитом» играли в Санкт-Петербурге, вот в чём они сейчас очень сильно прибавили, так это в уверенном владении мячом. Совершенно не боясь противника на их половине поля… При этом ещё… Ну, у них меньше проблем, чем у «Зенита», я об этом уже говорил», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

