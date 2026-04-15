Александр Бубнов рассказал, что ему понравилось в матче «Зенит» — «Краснодар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, что ему понравилось в игре 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Прошедшая на стадионе «Газпром Арена» встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Что понравилось у «Краснодара», вот сколько они с «Зенитом» играли в Санкт-Петербурге, вот в чём они сейчас очень сильно прибавили, так это в уверенном владении мячом. Совершенно не боясь противника на их половине поля… При этом ещё… Ну, у них меньше проблем, чем у «Зенита», я об этом уже говорил», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».