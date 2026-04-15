«Это недопустимо». Президент «Барселоны» Лапорта — о судействе в матчах ЛЧ с «Атлетико»

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о судействе в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч со счётом 2:3. В первом матче главным арбитром был Иштван Ковач (Румыния), во втором — Клеман Тюрпен (Франция).

«Итак, прежде всего я хочу поздравить «Атлетико» Мадрид с выходом в полуфинал. Однако это вовсе не означает, что судейство во вчерашнем матче — как со стороны главного арбитра, так и со стороны VAR — не было позором. Настоящим позором. То, что они с нами сотворили, это недопустимо. Ещё в первом матче нам не дали очевидный пенальти, к тому же они удалили нашего игрока в ситуации, которая тянула максимум на жёлтую карточку. Симеоне не владел мячом, Джулиано не контролировал его. Следовательно, это была жёлтая карточка — арбитр совершенно верно зафиксировал нарушение, но система VAR вмешалась и вынудила его изменить решение на красную карточку, что нанесло нам серьёзный ущерб.

Это было противостояние на вылет, в котором судейские решения нам очень навредили. И во втором матче повторилась та же история. Они удалили нашего игрока в эпизоде, где Кунде вполне мог успеть к мячу, а Эрик [Гарсия] не был «последним защитником», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал».