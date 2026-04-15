Главная Футбол Новости

Габулов: Сафонов — лидер «ПСЖ», благодаря которому команда вышла в полуфинал ЛЧ

Габулов: Сафонов — лидер «ПСЖ», благодаря которому команда вышла в полуфинал ЛЧ
Бывший российский вратарь Владимир Габулов высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Матвей является явным лидером «ПСЖ», благодаря которому команда будет играть в полуфинале Лиги чемпионов. В матче с «Ливерпулем» «ПСЖ» бился и сражался, но ключевыми действиями в игре всё равно были действия Сафонова. Он сохранил команду в тяжёлый период во время матча, когда «ПСЖ» «поплыл». Если бы не уверенные спасения Сафонова, результат был бы совсем другой.

Одно дело, когда ты просто играешь «на ноль», а другое — когда ты являешься лидером полуфиналиста Лиги чемпионов. Это уже большое достижение. Теперь мы все мечтаем о том, чтобы эти достижения были великими и Матвей смог также уверенно спасать команду и в финале Лиги чемпионов», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

