Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рожков: у нас в Зеленодольске стоит памятник Виктору Колотову. Мне до него как до Луны

Комментарии

Футболист «Рубина» Илья Рожков ответил на вопрос, считает ли он себя самым известным человеком своего родного города Зеленодольска.

— Пока готовился, периодически встречал новости местных сайтов с заголовком: «Футболист из Зеленодольска забил за «Рубин». Ты сейчас самый известный человек в родном городе?
— У нас на стадионе «Комсомолец» стоит памятник Виктору Колотову – это прославленный советский футболист, сборной СССР, он недолго играл в «Рубине». Он был большим футболистом, считается легендой в городе (призёр Олимпиады, обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА. — Прим. «Чемпионата»). Мне до него как до Луны (смеётся). Но в Зеленодольске меня узнают, просят сфотографироваться — никогда не отказываю, – сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Мама стояла на улице и молилась за меня». За талантом «Рубина» уже охотятся топ-клубы РПЛ
Эксклюзив
«Мама стояла на улице и молилась за меня». За талантом «Рубина» уже охотятся топ-клубы РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android