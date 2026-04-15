Рожков: у нас в Зеленодольске стоит памятник Виктору Колотову. Мне до него как до Луны

Футболист «Рубина» Илья Рожков ответил на вопрос, считает ли он себя самым известным человеком своего родного города Зеленодольска.

— Пока готовился, периодически встречал новости местных сайтов с заголовком: «Футболист из Зеленодольска забил за «Рубин». Ты сейчас самый известный человек в родном городе?

— У нас на стадионе «Комсомолец» стоит памятник Виктору Колотову – это прославленный советский футболист, сборной СССР, он недолго играл в «Рубине». Он был большим футболистом, считается легендой в городе (призёр Олимпиады, обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА. — Прим. «Чемпионата»). Мне до него как до Луны (смеётся). Но в Зеленодольске меня узнают, просят сфотографироваться — никогда не отказываю, – сказал Рожков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.