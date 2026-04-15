Александр Соболев хотел вернуться в «Спартак» зимой — журналист Никитин

Блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин сообщил, что минувшей зимой форвард «Зенита» Александр Соболев хотел вернуться в «Спартак».

«Зимой он реально хотел вернуться в «Спартак» и делал всё для этого. Он сказал об этом некоторым своим партнёрам, начал готовить публику, лидеров мнений. Например, Камил Гаджиев недавно косвенно подтвердил мою информацию, что Соболев общался не только с журналистами и блогерами, но и с серьёзными людьми, имеющими влияние вокруг «Спартака». Он сказал, что верит в возвращение Александра в «Спартак». Это подтверждение ведения диалога с болельщиками клуба. Но это было зимой», – сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».