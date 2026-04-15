Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Мостовой: изначально не верил в «Барсу», поэтому они не прошли в полуфинал Лиги чемпионов

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико». «Матрасники» проиграли со счётом 1:2, но прошли дальше по сумме двух встреч — 3:2.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«После первого матча «Барсы» с «Атлетико» я не верил в камбэк каталонцев. Фору в две встречи такая команда, как «Атлетико», не отпустит. Честно говоря, в ответном матче был момент, когда я уже начал сомневаться. При счёте 0:2 я подумал, что «Барса» сейчас забьёт третий. Изначально не верил, поэтому они не прошли в полуфинал Лиги чемпионов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мостовой отреагировал на предложение главы ФВВСР «уволить всю сборную России по футболу»
