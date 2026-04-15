Мостовой: изначально не верил в «Барсу», поэтому они не прошли в полуфинал Лиги чемпионов

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико». «Матрасники» проиграли со счётом 1:2, но прошли дальше по сумме двух встреч — 3:2.

«После первого матча «Барсы» с «Атлетико» я не верил в камбэк каталонцев. Фору в две встречи такая команда, как «Атлетико», не отпустит. Честно говоря, в ответном матче был момент, когда я уже начал сомневаться. При счёте 0:2 я подумал, что «Барса» сейчас забьёт третий. Изначально не верил, поэтому они не прошли в полуфинал Лиги чемпионов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.