Мостовой: изначально не верил в «Барсу», поэтому они не прошли в полуфинал Лиги чемпионов
Поделиться
Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико». «Матрасники» проиграли со счётом 1:2, но прошли дальше по сумме двух встреч — 3:2.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«После первого матча «Барсы» с «Атлетико» я не верил в камбэк каталонцев. Фору в две встречи такая команда, как «Атлетико», не отпустит. Честно говоря, в ответном матче был момент, когда я уже начал сомневаться. При счёте 0:2 я подумал, что «Барса» сейчас забьёт третий. Изначально не верил, поэтому они не прошли в полуфинал Лиги чемпионов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
17:41
-
17:40
-
17:40
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:20
-
17:17
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:52
-
16:45
-
16:37
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:15
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:44
-
15:40
-
15:34
-
15:31
-
15:20
-
15:10
-
15:07