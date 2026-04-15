«Барселона» подаст новую жалобу в УЕФА на решения арбитров в матчах ЛЧ с «Атлетико»
Поделиться
Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб подаст новую жалобу в УЕФА на решения арбитров в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч со счётом 2:3. В первом матче главным арбитром был Иштван Ковач (Румыния), во втором — Клеман Тюрпен (Франция).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«Мы не можем это принять. Мы уже подали жалобу в УЕФА, и я думаю, что подадим ещё одну», — приводит слова Лапорты инсайдер Фабрицио Романо.
В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал». Действующий победитель турнира — «ПСЖ».
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
17:41
-
17:40
-
17:40
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:20
-
17:17
-
17:00
-
16:56
-
16:55
-
16:52
-
16:45
-
16:37
-
16:35
-
16:32
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:15
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:44
-
15:40
-
15:34
-
15:31
-
15:20
-
15:10
-
15:07