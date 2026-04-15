Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Барселона» подаст новую жалобу в УЕФА на решения арбитров в матчах ЛЧ с «Атлетико»

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб подаст новую жалобу в УЕФА на решения арбитров в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов, проиграв по сумме двух встреч со счётом 2:3. В первом матче главным арбитром был Иштван Ковач (Румыния), во втором — Клеман Тюрпен (Франция).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Мы не можем это принять. Мы уже подали жалобу в УЕФА, и я думаю, что подадим ещё одну», — приводит слова Лапорты инсайдер Фабрицио Романо.

В 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» встретится с победителем пары «Спортинг» — «Арсенал». Действующий победитель турнира — «ПСЖ».

Материалы по теме
«Это недопустимо». Президент «Барселоны» Лапорта — о судействе в матчах ЛЧ с «Атлетико»
