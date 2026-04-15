Отец Оздоева: буду доволен, если Магомед продлит контракт с ПАОКом

Мустафа Оздоев, отец российского полузащитника греческого ПАОКа Магомеда Оздоева, высказался о возможном продлении контракта футболиста с клубом.

«Магомед — уже взрослый человек. По вопросам продления контракта я с ним не разговариваю. Я здесь, в Ингушетии, он — в Греции. Сейчас ничего не советую ему. Если Магомед хочет продлить контракт с ПАОКом, значит, это правильно. Не хочет? Не знаю. Я буду доволен, если он хочет. Пусть заключает новый контракт», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

33-летний Магомед Оздоев выступает за ПАОК с 2023 года. Его предыдущим клубом был турецкий «Фатих Карагюмрюк».