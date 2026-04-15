Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Никитин: «Спартак» при Карседо играет, как при Эмери в 2012-м

Максим Никитин: «Спартак» при Карседо играет, как при Эмери в 2012-м
Комментарии

Блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин оценил игру московского «Спартака» под руководством Хуана Карлоса Карседо.

«У меня есть непонимание происходящего и логики Карседо. Вернее, есть представление об игре, однако нет по персоналиям. Хотя в основном это работает. Тут уже вопрос к нам, а не к тренеру. Ты даже можешь угадать футболистов в стартовом составе, но не попасть в их место на поле.

Я общался с Евгением Макеевым (экс-защитник «Спартака», тренировался под руководством Унаи Эмери и Карседо в 2012 году. — Прим. «Чемпионата»), и он сказал мне, что сейчас «Спартак» играет так, как при Эмери. Все принципы — те же. Там тоже было огромное влияние крайних защитников. Универсальность, прогрессивные передачи, быстрый и вертикальный футбол. Именно это и старался поставить в «Спартаке» Эмери.

Футболисты рассказывают, что у них стало меньше свободы на поле, а все их движения запрограммированы. Они знают свой манёвр и действуют согласно плану. Условно, Денисов не сам решил бежать вперёд на позицию крайнего нападающего. Абсолютно организованный хаос. К вопросу о центральных защитниках: на них сейчас очень большая нагрузка. Все убегают вперёд, а они часто вдвоём остаются сзади. Из-за этого Джику и совершает ошибки. Хотя его поступок с «Ростовом» всё равно клоунский», – сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android