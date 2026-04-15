Удаление Педро в матче «Зенит» — «Краснодар» признано ошибочным

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Сергей Карасёв ошибочно удалил полузащитника «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Об этом сообщили в эфире «Матч ТВ» со ссылкой на ЭСК.

Также в эфире было отмечено, что комиссия сошлась на следующем мнении: фол Педро заслуживал лишь жёлтой карточки и штрафного удара.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» завершилась вничью со счётом 1:1. Педро был удалён на 79-й минуте матча, когда обе команды уже забили свои голы. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».