Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Удаление Педро в матче «Зенит» — «Краснодар» признано ошибочным

Удаление Педро в матче «Зенит» — «Краснодар» признано ошибочным
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Сергей Карасёв ошибочно удалил полузащитника «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Об этом сообщили в эфире «Матч ТВ» со ссылкой на ЭСК.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

Также в эфире было отмечено, что комиссия сошлась на следующем мнении: фол Педро заслуживал лишь жёлтой карточки и штрафного удара.

Фото: Скриншот из эфира «Матч ТВ»

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» завершилась вничью со счётом 1:1. Педро был удалён на 79-й минуте матча, когда обе команды уже забили свои голы. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

