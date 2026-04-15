«Счастливы работать с ним». Угальде — о Карседо в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о главном тренере красно-белых Хуане Карлосе Карседо. Испанский специалист возглавил клуб зимой этого года. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

«Мы проводим хорошее время с Хуаном Карседо. Он много работает, чтобы улучшить команду. Мы стараемся выиграть в каждом матче, у нас хороший тренировочный процесс, хорошие матчи, хорошие результаты. Карседо — хороший тренер, мы счастливы работать с ним», — приводит слова Угальде ТАСС.