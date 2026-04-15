Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Футбол Новости

Максим Никитин: перед уходом Соболева в «Зенит» его ненавидели игроки «Спартака»

Блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин рассказал подробности ухода Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» летом 2024 года.

«Соболева не хотели видеть в команде [в «Спартаке»]. У него не было другого выхода. Его ненавидели футболисты. Не все, но основная часть. И просто не понимали, как с ним в одном коллективе существовать. То, что он исполняет сейчас, только подтверждает — с Сашей не всё в порядке с точки зрения эмоций. Он показывает результат только в изменённом состоянии, когда мотивирует себя быть злым. Это странно. Злоба — не только спортивный результат, но и такие выходки, как пародия на Дугласа Аугусто», – сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

