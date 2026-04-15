Максим Никитин: Фабио Челестини в ЦСКА ― это Абаскаль 2.0

Блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин высказался о работе главного тренера ПФК ЦСКА Фабио Челестини. Он сравнил швейцарца с экс-наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Ещё в начале сборов мне рассказали, что жена Челестини оказалась в тренерском штабе. Я сказал: «Может, она там тусуется, просто находится и помогает мужу с конспектами?» Ну, так бывает, окей. Но всё равно закралась мысль, что же она там делает. Это же кумовство откровенное. На самом деле, жена — триггер только потому, что это случилось. Такого не произойдёт в клубе, где за процессы отвечает спортивный директор. У тренера просто не возникнет мысли, что это возможно. Как о жене Челестини стало публично известно, я написал, что это Абаскаль 2.0. Хотя говорил об этом, когда ему только подняли зарплату ещё до зимнего перерыва.

На ЦСКА это не похоже. Они влюбились в этот футбол с молодыми, Кисляком, Глебовым. Но в «конфетно-букетный» период жениться нельзя. ЦСКА сделал это с Челестини. А когда начали разбираться, то оказалось, что всё не очень здорово. Пошли странные решения, куча новых людей в штабе, провальный с точки зрения физики зимний перерыв. Как бы мы ни говорили о крутых трансферах, команда к весне оказалась не готова.

Челестини сейчас не убирают, потому что ЦСКА держит реноме «стабильного» клуба. Во-вторых, это будет стоить огромных денег. Они будут выжимать из Фабио всё, что есть. Но я думаю, что Челестини с учётом конфликта с Мойзесом, поднятой зарплаты и всего-всего летом очень легко может пойти на выход», – сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

