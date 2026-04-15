Мостовой: Сафонов провёл хороший матч с «Ливерпулем» — понравилась игра на выходах
Поделиться
Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Российский вратарь парижан совершил несколько важных спасений по ходу этой встречи.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72' 0:2 Дембеле – 90+1'
«Сафонов провёл хороший матч. Молодец! Здесь нужно признать и отметить. Мне понравилась уверенность Сафонова на выходах. Были подачи, прострелы — он уверенно и вовремя выходил из ворот. Это очень важно. Был один момент, когда он промахнулся, но там защитник помешал. Довольно хороший и ровный матч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
