Мостовой: Сафонов провёл хороший матч с «Ливерпулем» — понравилась игра на выходах

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0). Российский вратарь парижан совершил несколько важных спасений по ходу этой встречи.

«Сафонов провёл хороший матч. Молодец! Здесь нужно признать и отметить. Мне понравилась уверенность Сафонова на выходах. Были подачи, прострелы — он уверенно и вовремя выходил из ворот. Это очень важно. Был один момент, когда он промахнулся, но там защитник помешал. Довольно хороший и ровный матч», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.