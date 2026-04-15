Максим Никитин: Карпин не должен тренировать. Его место было на телевидении

Блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин считает, что Валерию Карпину лучше бросить тренерскую деятельность и податься на телевидение.

«Карпин для меня — не тренер, а мощная медийная личность. Его место реально было на телевидении. Он не должен тренировать футбольные команды. У него там [на ТВ] лучше получается, это объективно так. Карпин харизматичен как футбольный деятель, может, как руководитель. Это находка, личность. То, как он вышел пообщаться с людьми после матча с «Порту» (легендарный диалог с болельщиками «Спартака» в 2011 году. — Прим. «Чемпионата») — вот это дух лидера. К сожалению, это не всегда тренер. Мне кажется, что он тратит и своё, и наше время впустую», – сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

