Журналист Никитин рассказал, какого нападающего из РПЛ стоит купить «Спартаку»

Блогер и автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин считает, что московскому «Спартаку» стоит купить форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва.

«Приветствую трансфер Воробьёва в «Спартак» максимально. Это человек, который даже сидя на лавке не будет токсичным. А когда выходит, то приносит пользу. Дмитрий — лояльный и командный игрок. Это очень важно, потому что, приходя в «Спартак», ты должен понимать, что перед тобой первым форвардом будет легионер. Плюс с предстоящим лимитом нужно делать эту сделку. В центре поля Пруцеву всё равно негде играть», – сказал Никитин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

