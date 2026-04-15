Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов выступил за ужесточение лимита на легионеров

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов выступил за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. Согласно подготовленному Минспорта РФ проекту приказа, в сезоне-2026/2027 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.

— Вы поддерживаете ужесточение?
— Конечно, 100%.

— Но не такое? Вы бы жёстче поступили?
— До четырёх (легионеров. — Прим. «Чемпионата»). Я говорил это ещё лет 10 назад. В каждую линию — по легионеру. И только легионеров очень высокого уровня, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Александр Бубнов рассказал, что ему понравилось в матче «Зенит» — «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android