Футбольный эксперт Александр Бубнов выступил за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. Согласно подготовленному Минспорта РФ проекту приказа, в сезоне-2026/2027 команды РПЛ смогут вносить в заявку не более 12 легионеров, а одновременно выпускать на поле — не более семи. На текущий момент клубы чемпионата России вправе включать в заявку до 13 легионеров, однако на поле одновременно могут находиться восемь из них.

— Вы поддерживаете ужесточение?

— Конечно, 100%.

— Но не такое? Вы бы жёстче поступили?

— До четырёх (легионеров. — Прим. «Чемпионата»). Я говорил это ещё лет 10 назад. В каждую линию — по легионеру. И только легионеров очень высокого уровня, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».