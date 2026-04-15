Габулов: Челестини «поплыл» в ЦСКА, отсюда и проблемы с результатом

Бывший российский футболист Владимир Габулов высказался о ситуации в ЦСКА, раскритиковав главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«Очевидно, что были допущены управленческие ошибки в плане слишком большого разграничения полномочий главного тренера. После промежуточного неплохого отрезка тренеру было отдано на откуп слишком много. По сути, Челестини ещё ничего не сделал ни для ЦСКА, ни в плане результата.

Были только какие-то наброски. И после этого тренер, который необъективно воспринимает ситуацию, «поплыл». Видно, что есть проблемы в коллективе, в единстве, в понимании, как играть. Отсюда и возникают проблемы с результатом», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 24 матчей чемпионата России ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 53 очка.