Экс-игрок «Реала» Хосе Сантамария умер в возрасте 96 лет

Бывший футболист мадридского «Реала» Хосе Сантамария умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

Экс-игрок команды из Мадрида родился в Монтевидео, был воспитанником местного «Насьоналя». Состав «лос бланкос» он пополнил в 1957 году, за эту команду он выступал до конца игровой карьеры в 1966 году. Сантамария был пятикратным чемпионом Уругвая, шестикратным чемпионом Испании, он четыре раза выиграл Кубок европейских чемпионов, а также по разу брал Межконтинентальный кубок и Кубок Испании.

В качестве тренера Сантамария работал с «Эспаньолом» и национальной командой Испании.