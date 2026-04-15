Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Реала» Хосе Сантамария умер в возрасте 96 лет

Комментарии

Бывший футболист мадридского «Реала» Хосе Сантамария умер в возрасте 96 лет. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

Экс-игрок команды из Мадрида родился в Монтевидео, был воспитанником местного «Насьоналя». Состав «лос бланкос» он пополнил в 1957 году, за эту команду он выступал до конца игровой карьеры в 1966 году. Сантамария был пятикратным чемпионом Уругвая, шестикратным чемпионом Испании, он четыре раза выиграл Кубок европейских чемпионов, а также по разу брал Межконтинентальный кубок и Кубок Испании.

В качестве тренера Сантамария работал с «Эспаньолом» и национальной командой Испании.

Материалы по теме
Врач Мирчи Луческу рассказал, как тренер хотел умереть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android