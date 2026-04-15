Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Андрей Талалаев находится в шорт-листе ЦСКА на должность главного тренера — Арустамян

Футбольный комментатор Нобель Арустамян в беседе с футбольным экспертом Александром Бубновым поделился инсайдом о том, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев является одним из кандидатов на аналогичную должность в московском ЦСКА в случае увольнения швейцарца Фабио Челестини.

«Здоровья Андрею Викторовичу. Один из лучших тренеров российского футбола на больничном. Верим, что всё будет в порядке. Кстати, слышал новости от разных футбольных людей, авторитетных, что Андрей Талалаев, то, что мы с вами обсуждали, в шорт и лонг-листах ЦСКА. Вы со мной спорили (обращается к Бубнову. — Прим. «Чемпионата»), а я говорил, что вполне такое может быть», — сказал Арустамян в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее пресс-служба «Балтики» сообщила, что Талалаев перенёс операцию на желудочно-кишечном тракте. В данный момент специалист отбывает дисквалификацию после удаления в игре 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:0).

