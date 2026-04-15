«Эта команда заслуживала большего». Эрик Гарсия — о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:1), после которого сине-гранатовые выбыли из турнира.

«Мечта о Лиге чемпионов ускользнула. Эта команда заслуживала большего, и мы сделали всё возможное, были так близко, но не получилось.

Мы будем пытаться снова и снова, столько раз, сколько потребуется, чтобы выиграть. Это поколение футболистов хочет привезти трофей в Барселону. Теперь пришло время восстановиться и выиграть Ла Лигу, о чём мы так мечтаем», – написал Гарсия в своём аккаунте в социальной сети X.

В полуфинале турнира «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».