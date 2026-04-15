«Для меня это просто шок». Нобель Арустамян — об игре ЦСКА в весенней части РПЛ

Футбольный комментатор Нобель Арустамян высказался об игре ЦСКА в весенней части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В шести турах после рестарта чемпионата подопечные Фабио Челестини потерпели четыре поражения.

«Сейчас «Зенит» и «Краснодар» — всё понятно с чемпионской гонкой. Что касается остальных мест в таблице, которые вызывают, скажем так, большой интерес — это «Балтика» будет ли в тройке или нет? И очень важный факт — это, конечно, катастрофический отрезок весеннего ЦСКА.

Для меня это прямо просто шок. И, если честно, мы обсуждали, кто-то из футбольных людей, которые были на сборах ЦСКА зимой, говорил, что там чемпионская атмосфера», — сказал Арустамян в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».