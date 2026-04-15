Педри отреагировал на поражение «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:1), после которого сине-гранатовые выбыли из турнира.

«Как бы ты ни старался и как бы сильно ни хотел, не всегда всё идёт по плану.

Сегодня мы должны извлечь урок из этого поражения, осознать, что у нас уже есть и что мы можем улучшить. Это должно стать нашей силой в будущем, чтобы выиграть Лигу чемпионов в ближайшие годы. Мы не довольствуемся достигнутым; эта печаль должна в будущем превратиться в радость», – написал Педри в своём аккаунте в социальной сети X.

В полуфинале турнира «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».