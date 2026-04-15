Габулов: ЦСКА нужно искать тренера, который даст стабильность на несколько лет

Бывший российский футболист Владимир Габулов поделился мнением об идеальном тренере для ЦСКА.
«ЦСКА нужно искать тренера, который даст стабильность. Нужен специалист не на один-два года, а на три. Здесь важно не ошибиться с кандидатурой. Я не могу советовать и рекомендовать какого-то специалиста армейцам. Здесь руководители ЦСКА должны всё проанализировать, взвесить и вдумчиво подойти к решению этого вопроса», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
На данный момент армейцы под руководством Фабио Челестини с 42 очками находится на пятом месте турнирной таблицы Мир РПЛ.