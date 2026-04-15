Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков — лучший полузащитник Восточной Европы в возрасте U23. Кисляк — в топ-3 — CIES

Батраков — лучший полузащитник Восточной Европы в возрасте U23. Кисляк — в топ-3 — CIES
Комментарии

Согласно рейтингу Международного центра спортивных исследований (CIES), футболист «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим полузащитником Восточной Европы в возрасте до 23 лет. Игрок набрал 80,7 балла по 100-бальной системе. Третье место в этом рейтинге занимает полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, у которого 79,2 балла.

В топ-5 также входят Василие Костов из «Црвены Звезды» (80,3), Антони Козубаль («Лех») — 78,6 и Лука Стойкович («Динамо» Загреб) — 78,2.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 10 результативными передачами. На счету Кисляка 35 игр, семь голов и семь результативных передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android