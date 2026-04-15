Батраков — лучший полузащитник Восточной Европы в возрасте U23. Кисляк — в топ-3 — CIES

Согласно рейтингу Международного центра спортивных исследований (CIES), футболист «Локомотива» Алексей Батраков является лучшим полузащитником Восточной Европы в возрасте до 23 лет. Игрок набрал 80,7 балла по 100-бальной системе. Третье место в этом рейтинге занимает полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, у которого 79,2 балла.

В топ-5 также входят Василие Костов из «Црвены Звезды» (80,3), Антони Козубаль («Лех») — 78,6 и Лука Стойкович («Динамо» Загреб) — 78,2.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отметился 10 результативными передачами. На счету Кисляка 35 игр, семь голов и семь результативных передач.