«Виртуозная игра». L'Équipe высоко оценил выступление Сафонова в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Французское издание L’Equipe оценило выступление российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0) на восемь баллов. Это наивысшая оценка за игру, её также получили защитник парижан Маркиньос и нападающий Усман Дембеле.

«Это был вечер, который должен был преподнести открытие. И вот мы узнаём. Россиянин невосприимчив к давлению, силен в верховой борьбе и способен делать необходимые сейвы. Он размялся выносом мяча после удара Исака, который в итоге был признан находящимся в офсайде (на 22-й минуте). А затем — виртуозная игра. Его сейв после удара Керкеза оказался исключительным (на 32-й минуте). Он уверенно сыграл против Нгумоа (на 71-й минуте) и ни разу не подвёл в верховой борьбе. Он даже отдал ключевой пас на Баркола (на 75-й минуте) и продемонстрировал отличную игру ногами», – сообщает L’Equipe.

Самую низкую оценку за матч среди футболистов «ПСЖ» получил Дезире Дуэ (4), на пять баллов были оценены Ашраф Хакими и Витинья, шесть получили Уоррен Заир-Эмери и Хвича Кварацхелия, семь – Вильям Пачо, Жоау Невеш и наставник парижан Луис Энрике.