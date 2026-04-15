Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
«Виртуозная игра». L'Équipe высоко оценил выступление Сафонова в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

«Виртуозная игра». L'Équipe высоко оценил выступление Сафонова в матче ЛЧ с «Ливерпулем»
Французское издание L’Equipe оценило выступление российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:0) на восемь баллов. Это наивысшая оценка за игру, её также получили защитник парижан Маркиньос и нападающий Усман Дембеле.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Это был вечер, который должен был преподнести открытие. И вот мы узнаём. Россиянин невосприимчив к давлению, силен в верховой борьбе и способен делать необходимые сейвы. Он размялся выносом мяча после удара Исака, который в итоге был признан находящимся в офсайде (на 22-й минуте). А затем — виртуозная игра. Его сейв после удара Керкеза оказался исключительным (на 32-й минуте). Он уверенно сыграл против Нгумоа (на 71-й минуте) и ни разу не подвёл в верховой борьбе. Он даже отдал ключевой пас на Баркола (на 75-й минуте) и продемонстрировал отличную игру ногами», – сообщает L’Equipe.

Самую низкую оценку за матч среди футболистов «ПСЖ» получил Дезире Дуэ (4), на пять баллов были оценены Ашраф Хакими и Витинья, шесть получили Уоррен Заир-Эмери и Хвича Кварацхелия, семь – Вильям Пачо, Жоау Невеш и наставник парижан Луис Энрике.

Материалы по теме
«Сафонов продемонстрировал свою власть». Французские СМИ любуются вратарём «ПСЖ»
«Сафонов продемонстрировал свою власть». Французские СМИ любуются вратарём «ПСЖ»
