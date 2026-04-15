Как сыграют «Бавария» и «Реал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов?

Сегодня, 15 апреля, состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом». Команды сыграют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречу обслужит Славко Винчич (Марибор, Словения). «Чемпионат» предлагает поделиться мнением, чем закончится данный матч.

Первая встреча состоялась неделю назад, 7 апреля. Победу одержали футболисты немецкого клуба (2:1). В 1/2 финала турнира сильнейшая команда из данной пары встретится с действующим обладателем трофея «ПСЖ». В четвертьфинале парижане оказались сильнее «Ливерпуля» (2:0, 2:0).