Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Каррагер прокомментировал решение Слота не выпускать Салаха в старте на матч с «ПСЖ» в ЛЧ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал решение главного тренера команды Арне Слота не выпускать форварда Мохамеда Салаха в стартовом составе на матч с «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 72'     0:2 Дембеле – 90+1'    

«Я не могу поверить, что он не играет, не понимаю почему. У тренера явно есть свои причины, но Исак далёк от готовности.

Салах играл в Премьер-лиге и забил гол. Он по-прежнему один из лучших бомбардиров «Ливерпуля». Он привык к этой системе. Исак никогда раньше не играл с Экитике. Я не думаю, что Арне Слот — тот тип тренера, который мог затаить обиду. Некоторые тренеры прошлого, возможно, Алекс Фергюсон, могли бы так подумать.

Может, дело в том, что он уже объявил о своём уходе? Что-то вроде: «Я выхожу с теми игроками, которые останутся здесь в следующем году». Это единственное, что приходит мне в голову. Я просто ошеломлён», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Салах вышел на поле на 31-й минуте, после того как травму получил форвард английской команды Уго Экитике.

Материалы по теме
Фото
Салах заменил Экитике в первом тайме матча с «ПСЖ». Француз покинул поле на носилках
