«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: онлайн-трансляция матча 28-го тура Про-Лиги начнётся в 21:00

Сегодня, 15 апреля, состоится матч 29-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 73 очками в 28 встречах. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Аль-Хиляля» составляет пять очков. «Аль-Иттифак» занимает седьмое место в таблице. В активе команды 42 набранных очка после 28 проведённых игр.