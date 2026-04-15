Радимов: Шпилевский подстроился под РПЛ, это делает ему честь

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от нынешнего уровня игры «Пари Нижний Новгород» под руководством тренера Алексея Шпилевского. В 24-м туре Мир РПЛ нижегородцы сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).

«Нижний — молодцы, бой дали. И мне понравилось, что перед игрой Шпилевский открыто сказал, что им надо бороться, выигрывать борьбу. Думаю, он уже должен пересмотреть свои взгляды и понять, что не только за счёт именно игры в этом чемпионате можно добиваться чего-то. И сейчас это уже не тот Шпилевский, который с ноги ворвался в РПЛ и сказал, что сейчас всех нас тут научит играть в футбол. Сейчас он подстроился под чемпионат, под возможности игроков — и это делает ему честь. Теперь задача — сохранить команду в элите, а в следующем сезоне подобрать игроков и вырабатывать стратегию игры», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».