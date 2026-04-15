Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Александр Мостовой: в этом сезоне «Ливерпуль» как барахтался, так и барахтается

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями после победы «ПСЖ» над «Ливерпулем» (2:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

«Прогнозировал, что «Ливерпуль» минимально выиграет дома у «ПСЖ». Особенно когда вышел Салах. Первый же пас — почти голевую отдал. Когда люди высочайшего класса, мне это сразу бросается в глаза. Если говорить в общих чертах, то «Ливерпуль» как барахтался, так и барахтается в этом сезоне. «ПСЖ» является одним из фаворитов Лиги чемпионов, но впереди «Бавария» или «Реал» — там может быть что угодно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По сумме двух встреч «ПСЖ» прошёл в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Бавария» — «Реал».

