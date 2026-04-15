«Мойзес из этой истории вышел героем». Паршивлюк — о конфликте игрока с Челестини

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о конфликте между наставником ЦСКА Фабио Челестини и защитником армейцев Мойзесом.

«Если бы Челестини знал, какими результатами для команды это обернётся, то, наверное, по-другому себя повёл бы. Наверное, он что-то проглотил бы, не стал бы вступать в открытую полемику. Вызвал бы его и поговорил один на один. Мойзес – это основополагающий игрок команды был, есть и, наверное, будет. И до Челестини, и после Челестини. Поэтому то, что случилось – вина тренера, он будет за это отвечать. А Мойзес из этой истории вышел героем. То есть он вышел, создал момент какой-никакой с «Сочи», где могли забить, и показал, что может делать разницу», — сказал Паршивлюк в эфире подкаста Smol FM на YouTube-канале BetBoom Sports.

Ранее бразилец вернулся к тренировкам с командой после отстранения из-за конфликта с Челестини. 1 апреля представители клуба сообщили, что Мойзес извинился перед швейцарским специалистом и присоединился к команде. Однако игрок остался в запасе на матч 23-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (2:1), а во встрече 24-го тура с «Сочи» вышел на поле на 78-й минуте.