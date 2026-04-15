Глава РПЛ Алаев прокомментировал решение Минспорта РФ об ужесточении лимита на легионеров

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о проекте приказа Минспорта РФ по лимиту на легионеров, который вступит в силу с 1 июля 2026 года. Согласно новым правилам, клубы могут включить в заявку на сезон не более 12 иностранных футболистов (не имеющих права выступать за сборную России), а выпустить на поле – не более семи.

«Нет сомнений, что инициатива министерства спорта направлена не только на увеличение игрового времени российских футболистов, но и на совершенствование системы подготовки и развития молодых игроков. Это приоритетная задача, над которой все субъекты футбола должны работать совместно.

Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении: РФС активно развивает ЮФЛ и продвигает футбол в общеобразовательных школах, клубы РПЛ за пять лет вложили 22 млрд рублей в развитие собственных академий, и суммы инвестиций в детско-юношеский футбол растут каждый год. РПЛ, в свою очередь, инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года.

Также отмечу, что основополагающие правила оказывают комплексное влияние на экосистему футбола, поэтому в контексте правил о количестве легионеров нужно учитывать также коммерческую и спортивную составляющие нашего чемпионата. Мы все надеемся на скорейшее возвращение российских команд в еврокубки, где нужно быть конкурентоспособными. Министерство спорта учитывает интересы клубов РПЛ и предлагает в своём проекте поэтапные изменения лимита. Такой подход позволит менеджменту клубов проводить более гладкое финансовое и спортивное планирование – без резких потрясений.

Кроме того, по инициативе министра Дегтярёва на следующей неделе состоится встреча с клубами РПЛ. Мы полностью готовы к конструктивному взаимодействию», – приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.