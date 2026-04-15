Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Глава РПЛ Алаев прокомментировал решение Минспорта РФ об ужесточении лимита на легионеров

Глава РПЛ Алаев прокомментировал решение Минспорта РФ об ужесточении лимита на легионеров
Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о проекте приказа Минспорта РФ по лимиту на легионеров, который вступит в силу с 1 июля 2026 года. Согласно новым правилам, клубы могут включить в заявку на сезон не более 12 иностранных футболистов (не имеющих права выступать за сборную России), а выпустить на поле – не более семи.

«Нет сомнений, что инициатива министерства спорта направлена не только на увеличение игрового времени российских футболистов, но и на совершенствование системы подготовки и развития молодых игроков. Это приоритетная задача, над которой все субъекты футбола должны работать совместно.

Важно, чтобы новый лимит на легионеров стал элементом большой работы в этом направлении: РФС активно развивает ЮФЛ и продвигает футбол в общеобразовательных школах, клубы РПЛ за пять лет вложили 22 млрд рублей в развитие собственных академий, и суммы инвестиций в детско-юношеский футбол растут каждый год. РПЛ, в свою очередь, инициировала обсуждение изменений, которые предусматривают рост доходов клубов в зависимости от игрового времени молодых игроков до 21 года.

Также отмечу, что основополагающие правила оказывают комплексное влияние на экосистему футбола, поэтому в контексте правил о количестве легионеров нужно учитывать также коммерческую и спортивную составляющие нашего чемпионата. Мы все надеемся на скорейшее возвращение российских команд в еврокубки, где нужно быть конкурентоспособными. Министерство спорта учитывает интересы клубов РПЛ и предлагает в своём проекте поэтапные изменения лимита. Такой подход позволит менеджменту клубов проводить более гладкое финансовое и спортивное планирование – без резких потрясений.

Кроме того, по инициативе министра Дегтярёва на следующей неделе состоится встреча с клубами РПЛ. Мы полностью готовы к конструктивному взаимодействию», – приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

