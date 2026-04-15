Киву продлит контракт с «Интером» — La Gazzetta dello Sport

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву в ближайшее время продлит контракт с клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, руководство «нерадзурри» довольно работой специалиста в его первый год работы в клубе. Нынешний трудовой договор тренера с миланцами рассчитан до лета 2027 года, речь идёт о его продлении до 2028-го. Отмечается, что новый контракт Киву будет включать опцию пролонгации ещё на один сезон. Зарплата тренера также ощутимо вырастет.

На данный момент «Интер» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А, а также участвует в полуфинале Кубка Италии. Вероятно, новый договор будет заключён после оформления чемпионства.