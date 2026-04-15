«Мы — «Барса», и мы вернёмся туда, где нам место». Ямаль — о вылете из Лиги чемпионов

Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:1), после которого сине-гранатовые выбыли из турнира.

«Мы отдали все силы, однако этого оказалось недостаточно. Это лишь часть пути: чтобы достичь вершины, нужно карабкаться, и мы знаем, что это будет нелегко и нам не облегчат задачу. Но сдаваться – не вариант.

У нас более чем достаточно оснований верить, и мы будем бороться изо всех сил. Каждая ошибка – это урок, и не сомневайтесь, мы извлечём уроки из каждой. Мы – «Барса», и мы вернёмся туда, где нам место. Мои родители научили меня, что человек всегда держит слово… и мы сдержим обещание в «Барселоне», – приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

В полуфинале турнира «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».