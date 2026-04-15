Рафинья извинился за свои жесты в адрес фанатов «Атлетико» после вылета «Барселоны» из ЛЧ
Поделиться
Форвард «Барселоны» Рафинья попросил прощения за свои жесты в адрес болельщиков «Атлетико» после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. По завершении встречи бразилец показывал фанатам мадридцев, что их команда вылетит из турнира на стадии полуфинала.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4' 0:2 Ф. Торрес – 24' 1:2 Лукман – 31'
Удаления: нет / Гарсия – 79'
«Прошу прощения за мой поступок, он не соответствует моим ценностям и моему характеру. Это произошло в напряжённый момент, когда я отвечал фанату, который вчера вечером проявил неуважение ко мне», — написал Рафинья в комментарии под публикацией видео со своим участием на канале DAZN.
Соперник «Атлетико» по полуфиналу определится сегодня, 15 апреля. В ответном матче 1/4 финала ЛЧ встретятся «Арсенал» и «Спортинг». Первая игра завершилась победой «канониров» (1:0).
Комментарии
- 15 апреля 2026
-
19:17
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:50
-
18:48
-
18:35
-
18:30
-
18:27
-
18:26
-
18:26
-
18:26
-
18:16
-
18:14
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:57
-
17:53
-
17:41
-
17:40
-
17:40
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:20
-
17:17
-
17:00
-
16:56