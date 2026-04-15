Рафинья извинился за свои жесты в адрес фанатов «Атлетико» после вылета «Барселоны» из ЛЧ

Форвард «Барселоны» Рафинья попросил прощения за свои жесты в адрес болельщиков «Атлетико» после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. По завершении встречи бразилец показывал фанатам мадридцев, что их команда вылетит из турнира на стадии полуфинала.

«Прошу прощения за мой поступок, он не соответствует моим ценностям и моему характеру. Это произошло в напряжённый момент, когда я отвечал фанату, который вчера вечером проявил неуважение ко мне», — написал Рафинья в комментарии под публикацией видео со своим участием на канале DAZN.

Соперник «Атлетико» по полуфиналу определится сегодня, 15 апреля. В ответном матче 1/4 финала ЛЧ встретятся «Арсенал» и «Спортинг». Первая игра завершилась победой «канониров» (1:0).