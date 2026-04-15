Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: думаю, игроки ЦСКА плавят Челестини

Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации в ЦСКА и дальнейших перспективах главного тренера команды Фабио Челестини.

«Мне кажется, у ЦСКА какая-то внутренняя возня, о которой мы не знаем. Думаю, игроки не очень довольны этим тренером. Поскольку все игроки ЦСКА хорошие и качественные, вряд ли они могут так плохо играть. Больше похоже на то, что они плавят Челестини», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 53 очка.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android