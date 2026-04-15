Андрей Червиченко: думаю, игроки ЦСКА плавят Челестини

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации в ЦСКА и дальнейших перспективах главного тренера команды Фабио Челестини.

«Мне кажется, у ЦСКА какая-то внутренняя возня, о которой мы не знаем. Думаю, игроки не очень довольны этим тренером. Поскольку все игроки ЦСКА хорошие и качественные, вряд ли они могут так плохо играть. Больше похоже на то, что они плавят Челестини», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 туров Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 42 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 53 очка.