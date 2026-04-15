Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гризманн рассказал, что Симеоне не дал игрокам отпраздновать победу над «Барселоной»

Комментарии

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1), отметив, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне не дал команде отпраздновать победу над сине-гранатовыми.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ямаль – 4'     0:2 Ф. Торрес – 24'     1:2 Лукман – 31'    
Удаления: нет / Гарсия – 79'

«Празднование было очень коротким, потому что Чоло (Симеоне) немного нас остановил, думая о финале Кубка Испании (решающая игра с «Реалом Сосьедад» пройдёт в субботу, 18 апреля. – Прим. «Чемпионата»).

Я потерял мяч перед вторым голом. Чувствовал, что должен был сделать больше, чтобы помочь команде, и смог найти Маркоса [Льоренте] за спиной защитников.

С января я получаю удовольствие, потому что играю больше. Действительно наслаждаешься встречами высокого уровня. Вечера, которые хочется проживать. Мой сын был на стадионе. Я счастлив. Я очень устал и хочу выпить хорошего холодного пива», – приводит слова Гризманна EL Desmarque.

В полуфинале турнира «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android