Гризманн рассказал, что Симеоне не дал игрокам отпраздновать победу над «Барселоной»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (2:1), отметив, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне не дал команде отпраздновать победу над сине-гранатовыми.

«Празднование было очень коротким, потому что Чоло (Симеоне) немного нас остановил, думая о финале Кубка Испании (решающая игра с «Реалом Сосьедад» пройдёт в субботу, 18 апреля. – Прим. «Чемпионата»).

Я потерял мяч перед вторым голом. Чувствовал, что должен был сделать больше, чтобы помочь команде, и смог найти Маркоса [Льоренте] за спиной защитников.

С января я получаю удовольствие, потому что играю больше. Действительно наслаждаешься встречами высокого уровня. Вечера, которые хочется проживать. Мой сын был на стадионе. Я счастлив. Я очень устал и хочу выпить хорошего холодного пива», – приводит слова Гризманна EL Desmarque.

В полуфинале турнира «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Арсенала» и «Спортинга».