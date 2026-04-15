Компания из Майами подала в суд на Лионеля Месси за мошенничество — TMZ

Компания VID, базирующаяся в Майами и специализирующаяся на организации спортивных и музыкальных мероприятий, подала в суд на нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и Аргентинскую футбольную ассоциацию (AFA) за предполагаемое нарушение контракта, сообщает TMZ.

VID заключила с Аргентинской футбольной ассоциацией соглашение на сумму $ 7 млн о предоставлении эксклюзивных прав на проведение двух выставочных матчей национальной команды с Венесуэлой (1:0) и Пуэрто-Рико (6:0), которые состоялись в октябре прошлого года.

По соглашению, Месси должен был провести на поле не менее 30 минут в каждой встрече, если не получит травму. Однако аргентинец не играл со сборной Венесуэлы, а на следующий день принял участие в матче МЛС с «Атлантой» (4:0), в котором сделал дубль и отдал голевой пас.

Компания утверждает, что потеряла миллионы долларов из-за того, что 38-летняя суперзвезда не появилась на поле, и требует возмещения всех убытков, а также дополнительных выплат.