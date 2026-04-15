Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Николай Наумов: продлить Бакаева было правильным решением со стороны «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о продлении контракта форварда Зелимхана Бакаева с железнодорожниками. О новом соглашении игрока с клубом было объявлено во вторник, 14 апреля. Футболист останется в команде до лета 2029 года.

«Продлить Бакаева было правильным решением со стороны «Локомотива». Всё-таки на сегодня это игрок стартового состава. Он очень креативен, может забить красивый гол, обострить игру. Такой игрок нужен «Локомотиву». С ним продлили контракт, чтобы он спокойно играл и работал. Бакаев может играть ещё лучше. Иногда он не справляется с нервами, иногда выпадает из игры. Но в целом это креативный и сильный игрок. При должной работе тренера с ним это хороший футболист», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Бакаев выступает за «Локомотив» с лета прошлого года. В текущем сезоне на счету 29-летнего вингера три гола и девять результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

