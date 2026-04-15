Кассано: был ли я лучше Тотти, Дель Пьеро или Баджо? Абсолютно

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано сравнил себя с другими известными итальянскими футболистами прошлого.

«Был ли я во время своего расцвета лучше, чем Тотти, Дель Пьеро или Баджо? Абсолютно. Хоть я так и не достиг этого уровня ни в своей карьере, ни в жизни, я всё равно нравлюсь себе гораздо больше.

Баджо — великолепен. Тотти был величайшим игроком под номером 10 в истории итальянского футбола. Дель Пьеро прослыл феноменальным игроком, но если бы я реализовал себя на 100%, то оказался бы сильнее всех троих.

В чём я лучше Тотти? Я был более творческим, более физически сильным, чем Баджо, и во всем лучше, чем Дель Пьеро. Он забивал больше меня, но я говорю о своём расцвете сил.

Если бы я смог достичь того, что мне было предназначено, у меня не оказалось бы соперников. Голы не отражают всей картины. Я был уникальным», — приводит слова Кассано FC Inter 1908 со ссылкой на Viva El Futbol.