Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» сообщил, что Магуайр дисквалифицирован на матч с «Челси» за оскорбление судьи

Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не сыграет в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Ранее англичанин был удалён во встрече 31-го тура с «Борнмутом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Центральный защитник получил красную карточку за фол на Эванилсоне из «Борнмута» 20 марта, из-за чего пропустил матч с «Лидс Юнайтед» (1:2) в понедельник.

Независимая регулирующая комиссия впоследствии предъявила Магуайру обвинение в ненадлежащем поведении и/или использовании оскорбительных слов и/или действий в отношении четвёртого арбитра. Защитник признал свою вину. Комиссия наложила дополнительную дисквалификацию на один матч и штраф», – сообщает официальный сайт «Ман Юнайтед».

По информации из прессы, Магуайр должен будет выплатить штраф размером в £ 30 тыс. (€ 34,5 тыс.).

Магуайр подставил «МЮ» в концовке! Но как «Юнайтед» не дали пенальти перед ответным голом?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android