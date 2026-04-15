«МЮ» сообщил, что Магуайр дисквалифицирован на матч с «Челси» за оскорбление судьи

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не сыграет в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Ранее англичанин был удалён во встрече 31-го тура с «Борнмутом» (2:2).

«Центральный защитник получил красную карточку за фол на Эванилсоне из «Борнмута» 20 марта, из-за чего пропустил матч с «Лидс Юнайтед» (1:2) в понедельник.

Независимая регулирующая комиссия впоследствии предъявила Магуайру обвинение в ненадлежащем поведении и/или использовании оскорбительных слов и/или действий в отношении четвёртого арбитра. Защитник признал свою вину. Комиссия наложила дополнительную дисквалификацию на один матч и штраф», – сообщает официальный сайт «Ман Юнайтед».

По информации из прессы, Магуайр должен будет выплатить штраф размером в £ 30 тыс. (€ 34,5 тыс.).