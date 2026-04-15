«Рад и очень горд за команду. Остальное неважно». Сафонов — о победе над «Ливерпулем»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями и дальнейшими планами после победы своей команды в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов над «Ливерпулем» (2:0).

«Очень сильный вечер, получил настоящее удовольствие от игры. Атмосфера, напряжение, важность момента, голы, спасения — в этом матче было всё. И самое главное — победа и шаг дальше.

Перед игрой чувствовались ответственность и волнение, но это именно то состояние, которое говорит о готовности.

Можно долго разбирать детали: подготовку, тактику, свои ощущения, игровые моменты. Но сейчас я просто рад и очень горд за команду и за результат, поэтому остальное неважно.

Сегодня кайфуем от проделанной работы, а с завтрашнего дня – снова в процесс. Впереди плотный отрезок, игры каждые три-четыре дня. Так что режим один: работать и двигаться к максимуму», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

В этой встрече Сафонов вышел в стартовом составе своей команды и отыграл «сухой» матч. Сафонов совершил сейв на 31-й минуте, отбив удар в упор.

По сумме двух встреч «ПСЖ» прошёл в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Бавария» — «Реал».