Габулов: сборной России нужно терпеть и ждать, когда допустят до официальных соревнований

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов высказался о сборной России и её перспективах на участие в международных соревнованиях.

«Сборная России плывёт по своему течению. Пытается выжимать максимум в тех условиях, в которых находится. Здесь что-то изменить невозможно. Понятно, что уровень соревновательности в этих товарищеских матчах совсем низкий. Но нужно играть в любом случае, терпеть и ждать, когда сборную допустят до всех официальных международных соревнований», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.