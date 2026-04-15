Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Мажич объяснил решение ЭСК признать ошибкой удаление Педро в матче «Зенит» — «Краснодар»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич объяснил решение экспертно-судейской комиссии признать ошибкой удаление нападающего «Зенита» Педро в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Вендел – 27'     1:1 Оласа – 69'    
Удаления: Педро – 79' / нет

— Очень сложный момент. Честно, когда смотрел его из VAR‑центра и слушал коммуникацию, Сергей [Карасёв] сказал, что ничего не видел и не понимает, кто кому попал по ноге и как произошёл этот контакт. Когда Сергей Иванов начал обсуждать эпизод, сразу был максимально сфокусирован, и VAR тоже сосредоточился именно на этом контакте.

Когда VAR начал разбирать момент, акцент был только на последнем контакте — он действительно очень жёсткий. По моим ощущениям, в тот момент сказал, что, возможно, это правильное решение. Но уже после игры спокойно пересмотрел эпизод. На экспертной панели вчера тоже была большая дискуссия. Сначала один‑два человека говорили, что это прямая красная карточка, но по ходу обсуждения пришли к другим выводам.

Главный критерий — Педро контролировал мяч, затем потерял его, попытался вернуть и пошёл в опасное действие. Сначала нога была прямая, но в конце немного сгибалась. Сперцян, в свою очередь, хотел сыграть в мяч, заходил сбоку, делал сильный замах, однако в мяч не попал — это важный момент.

Если говорить о том, кто действовал опаснее в этом эпизоде, — это Педро. При этом момент действительно очень сложный. Сперцян не сыграл в мяч и своим движением добавил силы контакту.

В итоге наше решение на экспертной панели было непростым и не было единогласным, оно принято большинством голосов — это штрафной удар и жёлтая карточка Педро. Основной критерий — характер его действия. Если бы Сперцян очевидно сыграл в мяч, трактовка могла бы быть иной.

— Решение ЭСК — штрафной удар и жёлтая карточка?
— Да, — сказал Мажич в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Интересно, что в моменте с удалением у «Зенита» увидел Карасёв». Судейство в туре РПЛ
Эксклюзив
«Интересно, что в моменте с удалением у «Зенита» увидел Карасёв». Судейство в туре РПЛ
