Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лам: Нойер действительно заслуживал того, чтобы получить «Золотой мяч»

Комментарии

Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам высоко отозвался о голкипере мюнхенской команды Мануэле Нойере. Ранее они вместе выступали за мюнхенцев.

«Нойер — из тех вратарей, которые рождаются раз в столетие, обладают всеми талантами и качествами, необходимыми для этой позиции: прыгучестью, ловкостью, рефлексами, физической силой и отзывчивостью. Он обладает харизмой, внушительным присутствием на поле и огромной преданностью своей профессии. И в свои 40 лет, как он показал на прошлой неделе, он по-прежнему способен показывать лучшие результаты.

Мануэль — вратарь, который хочет активно участвовать в игре. Это клише, но он действует почти как дополнительный полевой игрок, одинаково уверенно играя как правой, так и левой ногой. Он помогал нам строить игру от обороны, потому что его пасы гарантировали, что мы не окажемся под давлением сразу же. С таким вратарём, как Мануэль, команде гораздо комфортнее играть в сложных ситуациях. Мы были уверены в нём и в том варианте для передачи, который он предоставлял практически в любой ситуации.

Конечно, такие игроки, как Мануэль Нойер, встречаются не каждый день. Он входит в число величайших футболистов в истории, наряду с Лионелем Месси или Криштиану Роналду, и он действительно заслуживал того, чтобы получить «Золотой мяч», — написал Лам в своей колонке для The Athletic.

Материалы по теме
Нойер оценил слухи о предполагаемом конфликте с тренером сборной Германии Нагельсманом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android