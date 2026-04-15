Бубнов: что у нас здесь делает прибалт Карпин? «Динамо» опустил ниже плинтуса

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением, что футболисты из стран Евразийского экономического союза не являются легионерами в Мир Российской Премьер-Лиге, упомянув главного тренера сборной России Валерия Карпина.

— Как вы относитесь к тому, что футболисты из Армении, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси не считаются легионерами?

— Я считаю, что вообще из постсоветского пространства, из всех республик, которые были, в принципе, можно было бы не считать их легионерами. И, на мой взгляд, это было бы правильно.

— Даже прибалтийские?

— Все. А что у нас здесь делает прибалт Карпин? Что он здесь забыл? «Динамо» опустил ниже плинтуса, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».